Дженоа з голом Маліновського зіграла внічию з Емполі Коваленка: результати 14 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 14-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
14 тур, 02 грудня
Дженоа - Емполі 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Маліновський, 1:1 - 67 Канчелльєрі
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився голом та був замінений на 73-й хвилині гри. Водночас Віктор Коваленко вийшов на поле на початку другого тайму та відзначився асистом.
Сьогодні, відбудеться ще два матчі:
19:00 Лаціо - Кальярі
21:45 Мілан - Фрозіноне
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