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Дженоа з голом Маліновського зіграла внічию з Емполі Коваленка: результати 14 туру Серії А

Ррезультати 14 туру Серії А
Сьогодні 17:56 221 0
Дженоа з голом Маліновського зіграла внічию з Емполі Коваленка: результати 14 туру Серії А
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

14 тур, 02 грудня 

Дженоа - Емполі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Маліновський, 1:1 - 67 Канчелльєрі

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився голом та був замінений на 73-й хвилині гри. Водночас Віктор Коваленко вийшов на поле на початку другого тайму та відзначився асистом.

Сьогодні, відбудеться ще два матчі:

19:00 Лаціо - Кальярі

21:45 Мілан - Фрозіноне

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