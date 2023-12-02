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Дженоа з голом Маліновського зіграла внічию з Емполі Коваленка, Мілан переграв Фрозіноне: результати 14 туру Серії А

Ррезультати 14 туру Серії А
Вчора 23:40 564 0
Дженоа з голом Маліновського зіграла внічию з Емполі Коваленка, Мілан переграв Фрозіноне: результати 14 туру Серії А
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

14 тур, 02 грудня 

Дженоа - Емполі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Маліновський, 1:1 - 67 Канчелльєрі

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився голом та був замінений на 73-й хвилині гри. Водночас Віктор Коваленко вийшов на поле на початку другого тайму та відзначився асистом.

Лаціо - Кальярі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Педро

 Мілан - Фрозіноне 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Йович, 2:0 - 50 Пулішич, 3:0 - 74 Томорі, 3:1 - 82 Брешіаніні

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