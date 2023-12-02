Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука: результати 15 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 15-у туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 02 грудня
Жирона - Валенсія 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Дуро, 1:1 - 83 Стуані, 2:1 - 88 Стуані
Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков відіграли повний матч. Водночас форвард Валенсії Роман Яремчук заявився на 84-й хвилині гри.
Сьогодні, відбудеться ще три матчі:
17:15 Атлетік - Райо Вальєкано
19:30 Реал Мадрид - Гранада
22:00 Осасуна - Реал Сосьєдад
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