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Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука: результати 15 туру Ла-Ліги

Результати 15 туру Ла-Ліги
Сьогодні 17:05 134 0
Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука: результати 15 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15-у туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

15 тур, 02 грудня

Жирона - Валенсія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Дуро, 1:1 - 83 Стуані, 2:1 - 88 Стуані

Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков відіграли повний матч. Водночас форвард Валенсії Роман Яремчук заявився на 84-й хвилині гри.

Сьогодні, відбудеться ще три матчі:

17:15 Атлетік - Райо Вальєкано

19:30 Реал Мадрид - Гранада

22:00 Осасуна - Реал Сосьєдад

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