Мбаппе не є пріоритетним трансфером Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль не наполягатиме на трансфері форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Підписання 24-річного француза влітку не є пріоритетом англійського клубу.
Найбільш реалістичним місцем продовження кар’єри гравця залишається Реал.
❗️Been told that Liverpool is NOT pushing for Kylian #Mbappé. His transfer in summer 2024 ist not an issue at this stage. #LFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 1, 2023
➡️ #PSG, still totally relaxed as they are financially secured (contractually) for his possible departure
➡️ Real Madrid is still the most realistic… pic.twitter.com/GokRb13Avf
Раніше повідомлялося, що Реал готує нову пропозицію для Мбаппе.
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