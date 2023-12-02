Мбаппе не є пріоритетним трансфером Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль не наполягатиме на трансфері форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Підписання 24-річного француза влітку не є пріоритетом англійського клубу.

Найбільш реалістичним місцем продовження кар’єри гравця залишається Реал.

❗️Been told that Liverpool is NOT pushing for Kylian #Mbappé. His transfer in summer 2024 ist not an issue at this stage. #LFC



➡️ #PSG, still totally relaxed as they are financially secured (contractually) for his possible departure

➡️ Real Madrid is still the most realistic… pic.twitter.com/GokRb13Avf — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 1, 2023

Раніше повідомлялося, що Реал готує нову пропозицію для Мбаппе.

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