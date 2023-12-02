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Мбаппе не є пріоритетним трансфером Ліверпуля

Сьогодні 13:25 200 0
Мбаппе не є пріоритетним трансфером Ліверпуля
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль не наполягатиме на трансфері форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Підписання 24-річного француза влітку не є пріоритетом англійського клубу.

Найбільш реалістичним місцем продовження кар’єри гравця залишається Реал.

Раніше повідомлялося, що Реал готує нову пропозицію для Мбаппе.

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