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Головний тренер Валенсії: Яремчуку нелегко адаптуватися

Рубен Бараха розповів про Яремчука
Сьогодні 10:55 196 0
Головний тренер Валенсії: Яремчуку нелегко адаптуватися
#Брюгге, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - AS.

Нападнику Валенсії Роману Яремчуку, який орендований у Брюгге, складно адаптуватися.

Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

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"Він перейшов у Валенсію в останній день трансферного вікна та не провів з командою передсезонний збір. Також він багато їздив зі збірною України. Йому нелегко адаптуватися. Сподіваємось на покращення. Він непогано зіграв проти Сельти (0:0). Він може бути нам корисним", - сказав Бараха.

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