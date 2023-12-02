Головний тренер Валенсії: Яремчуку нелегко адаптуватися

Джерело - AS.
Нападнику Валенсії Роману Яремчуку, який орендований у Брюгге, складно адаптуватися.
Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.
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"Він перейшов у Валенсію в останній день трансферного вікна та не провів з командою передсезонний збір. Також він багато їздив зі збірною України. Йому нелегко адаптуватися. Сподіваємось на покращення. Він непогано зіграв проти Сельти (0:0). Він може бути нам корисним", - сказав Бараха.
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