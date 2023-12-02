Головний тренер Валенсії: Яремчуку нелегко адаптуватися

Нападнику Валенсії Роману Яремчуку, який орендований у Брюгге, складно адаптуватися.

Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

Жирона Довбика та Циганкова прийме Валенсію Яремчука: розклад матчів Ла-Ліги

"Він перейшов у Валенсію в останній день трансферного вікна та не провів з командою передсезонний збір. Також він багато їздив зі збірною України. Йому нелегко адаптуватися. Сподіваємось на покращення. Він непогано зіграв проти Сельти (0:0). Він може бути нам корисним", - сказав Бараха.