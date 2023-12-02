Чижевський: Мушу через соцмережі рубатися з суддями

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський критикує суддівство в соцмережах, щоб воно стало краще.
Про це він розповів порталу Брутальний Футбол.
"Мені то треба – через соцмережі рубатися з суддями? Я думаю, що воно мені не треба. Але я мушу робити це, тому що інакше я не достукаюся. Тому я відкритий в соцмережах, всі можуть читати мої пости і те, що я пишу.
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Так само я писав і коли в Карпатах був. Я думаю, що це не є чимось зазорним. Я пишу правду, нічого не приховую. Коли пишу про суддів, я не придираюся, а просто надаю факти і хочу, щоб звернували на це увагу. Хочу, щоб було краще у нас", – сказав Чижевський.
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