Михайло Шестаков відновив паритет на 95-й хвилині матчу.

Джерело - Чемпіон.

Полісся не втримало перемогу в матчі з Вересом у межах 16-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 1 грудня

Полісся - Верес 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Крушинський, 1:1 - 90+5 Шестаков

Склади команд:

Полісся: Бойко, Смоляков, Гітченко, Чоботенко, Тейлор, Кушніренко, Крушинський (Огіря, 86), Шастал (Макуана, 46), Грицук, Козак, Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Мозес, Кравченко, Шаповал, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон

Верес: Паст – Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Курко, Кучеров (Марусич, 88), Гакман, В. Шарай, Сікейра (Блізніченко, 85), Дахновський (Шестаков, 71), Гайдучик.

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Кльоц, Ковалюк, Хондак, Баран, С. Шарай, Світюха

Попередження: Тейлор 33, Сікейра 53, Кушніренко 63, Гакман 65, Блізніченко 89, Смоляков 90+2, Маку

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