Головне
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:44 1721
Верес вирвав нічию у Полісся в 16 турі УПЛ
Сьогодні 19:01 394
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 17:27 14113
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 17:21 2466
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 17:13 2449
Жанмонно виграла жіночий спринт в Естерсунді, українки не увійшли до залікової зони
Сьогодні 17:12 507
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 16:15 356427
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 16:09 4834
Анчелотті визначився із голкіпером на матч з Гранадою
Сьогодні 15:55 719
Капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги
Сьогодні 12:40 1098
Прямі трансляції

Полісся - Верес 1:1: огляд матчу УПЛ

Михайло Шестаков відновив паритет на 95-й хвилині матчу.
Сьогодні 22:01 221 0
Полісся - Верес 1:1: огляд матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полісся не втримало перемогу в матчі з Вересом у межах 16-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 1 грудня

Полісся - Верес 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Крушинський, 1:1 - 90+5 Шестаков

Склади команд:

Полісся: Бойко, Смоляков, Гітченко, Чоботенко, Тейлор, Кушніренко, Крушинський (Огіря, 86), Шастал (Макуана, 46), Грицук, Козак, Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Мозес, Кравченко, Шаповал, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон

Верес: Паст – Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Курко, Кучеров (Марусич, 88), Гакман, В. Шарай, Сікейра (Блізніченко, 85), Дахновський (Шестаков, 71), Гайдучик.

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Кльоц, Ковалюк, Хондак, Баран, С. Шарай, Світюха

Попередження: Тейлор 33, Сікейра 53, Кушніренко 63, Гакман 65, Блізніченко 89, Смоляков 90+2, Маку

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді 3747
Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемозі Шахтаря втрималась на своїй позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА 71498 7
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 4834
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 356427
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 14113
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 13158
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43367 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116450 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11054
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21212 7
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110147 4
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17651 6