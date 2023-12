Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба басків.

Жирона - Атлетік 1:1: огляд матчу

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року.

💥 Nico Williams signs a new three-year deal at Athletic Club!



The winger has renewed his contract until 2027 with the aim of making more history as a Lion.#NicoWilliams2027 #AthleticWIN 🦁