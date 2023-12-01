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Карпати розірвали контракти з двома легіонерами

Львівський клуб припинив співпрацю з двома футболістами
Сьогодні 15:28 125 0
Карпати розірвали контракти з двома легіонерами
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Карпати припинили співпрацю з двома бразильцями - Едуардо та Крістіаном Ноту.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

За згодою сторін достроково припинили дію договору з бразильським клубом Понте Прета стосовно оренди Крістіана Ноту. Також залишає Карпати Едуардо Сантос Соарес – львівський клуб достроково припинив дію контракту з опорником за згодою сторін.

У першій частині сезону Крістіан Ноту відіграв 8 матчів, у яких відзначився одним м'ячем. Едуардо провів за "зелено-білих" один поєдинок.

Нагадаємо, ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.

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