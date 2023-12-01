Карпати розірвали контракти з двома легіонерами

Джерело - fckarpaty.org.ua.
Карпати припинили співпрацю з двома бразильцями - Едуардо та Крістіаном Ноту.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
За згодою сторін достроково припинили дію договору з бразильським клубом Понте Прета стосовно оренди Крістіана Ноту. Також залишає Карпати Едуардо Сантос Соарес – львівський клуб достроково припинив дію контракту з опорником за згодою сторін.
У першій частині сезону Крістіан Ноту відіграв 8 матчів, у яких відзначився одним м'ячем. Едуардо провів за "зелено-білих" один поєдинок.
Нагадаємо, ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.