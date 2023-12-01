Будківський: З Вересом гратимемо лише на перемогу

Полісся гратиме на перемогу у матчі 16 туру УПЛ проти Вереса.

Про це розповів форвард житомирського клубу Пилип Будківський.

"Я дуже радий повернутись в загальну групу, на поле, бо пропустив доволі багато. Хочеться виходити і допомагати команді, бо зараз дуже важливі ігри.

Зараз у фокусі Верес — змінився тренер, останню гру вони виграли, тому перебувають в гарному настрої. Але з огляду на погодні умови гра буде дуже бойова, бо до того всього зараз останні тури і кожна команда хоче набрати максимум очок і гарно піти у відпустку.

Наші козирі я розкривати не буду, ми готуємось до гри, маємо бойовий настрій і будемо виходити з бойовим настроєм і грати лише на перемогу, як і в усіх інших матчах в чемпіонаті", - сказав Будківський.