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Будківський: З Вересом гратимемо лише на перемогу

Пилип Будківський прокоментував матч проти Вереса
Сьогодні 12:08 154 0
Будківський: З Вересом гратимемо лише на перемогу
#Будківський, #Верес, #Полісся

Джерело - polissyafc.com.

Полісся гратиме на перемогу у матчі 16 туру УПЛ проти Вереса.

Про це розповів форвард житомирського клубу Пилип Будківський.

"Я дуже радий повернутись в загальну групу, на поле, бо пропустив доволі багато. Хочеться виходити і допомагати команді, бо зараз дуже важливі ігри.

Зараз у фокусі Верес — змінився тренер, останню гру вони виграли, тому перебувають в гарному настрої. Але з огляду на погодні умови гра буде дуже бойова, бо до того всього зараз останні тури і кожна команда хоче набрати максимум очок і гарно піти у відпустку.

Наші козирі я розкривати не буду, ми готуємось до гри, маємо бойовий настрій і будемо виходити з бойовим настроєм і грати лише на перемогу, як і в усіх інших матчах в чемпіонаті", - сказав Будківський.

Наразі Полісся займає третє місце в УПЛ - 30 очок у 15 матчах.

Раніше Шахтар не зміг переграти Полісся у 15 турі УПЛ.

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