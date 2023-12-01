Тренер Зорі пояснив розгромну поразку у Лізі конференцій

Гент здобув заслужену перемогу над Зорею у 5 турі групового етапу Ліги конференцій.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера луганського клубу Юрій Коваль.

"Рахунок за грою. Команда суперника дуже хороша. Клас гравців Гента на сьогодні вище, ніж футболістів Зорі. Ми, на жаль, вже давно не маємо домашнього стадіону. В Луганську навіть на ігри Першої ліги збиралися по 20 тисяч вболівальників. Коли ми приїхали в Гент та подивилися стадіон, в мене була ностальгія за Луганськом, вболівальникам, стадіону. Грати з уболівальниками – це зовсім інше.

На жаль, практично всі хлопці в команді не були в Луганську. Війна змусила нас покинути дім. Були в Запоріжжі. Теж довелося поїхати. Зараз ми в Києві. Є складнощі. Але команда живе завдяки президенту, завдяки підтримці уболівальників.

Цього року ми невдало розпочали, але впевнений, що Зоря займе своє достойне місце. Для глядачів гра цікава, багато моментів. Для тренера вона інфарктна", – розповів Коваль.