Головне
Визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:44 971
Визначились 13 команд-учасниць плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 08:00 300
Ракув із Кочергіним обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 582
Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:58 1090
Зоря розгромно поступилася Генту і втратила шанси на плей-оф єврокубків
Вчора 21:52 574
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Вчора 20:48 11908
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Вчора 19:28 630
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14
Вчора 18:20 456 1
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Вчора 15:23 763
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 01:49 13520
Прямі трансляції

Тренер Зорі пояснив розгромну поразку у Лізі конференцій

Юрій Коваль прокоментував поразку від Гента
Сьогодні 10:14 190 0
Тренер Зорі пояснив розгромну поразку у Лізі конференцій
#Зоря Луганськ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Гент здобув заслужену перемогу над Зорею у 5 турі групового етапу Ліги конференцій.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера луганського клубу Юрій Коваль.

"Рахунок за грою. Команда суперника дуже хороша. Клас гравців Гента на сьогодні вище, ніж футболістів Зорі. Ми, на жаль, вже давно не маємо домашнього стадіону. В Луганську навіть на ігри Першої ліги збиралися по 20 тисяч вболівальників. Коли ми приїхали в Гент та подивилися стадіон, в мене була ностальгія за Луганськом, вболівальникам, стадіону. Грати з уболівальниками – це зовсім інше.

На жаль, практично всі хлопці в команді не були в Луганську. Війна змусила нас покинути дім. Були в Запоріжжі. Теж довелося поїхати. Зараз ми в Києві. Є складнощі. Але команда живе завдяки президенту, завдяки підтримці уболівальників.

Цього року ми невдало розпочали, але впевнений, що Зоря займе своє достойне місце. Для глядачів гра цікава, багато моментів. Для тренера вона інфарктна", – розповів Коваль.

Нагадаємо, Зоря розгромно поступилася Генту і втратила шанси на плей-оф єврокубків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Естерсунді 1397
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11908
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37957
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 2192
Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців 1184
Гент - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій Гент - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій 1359
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308115
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110140 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51646 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56346
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217453 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33710