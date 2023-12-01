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Онана побоюється втратити місце в основі Манчестер Юнайтед через Кубок Африки

Сьогодні 09:15 164 0
Онана побоюється втратити місце в основі Манчестер Юнайтед через Кубок Африки
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - manchestereveningnews.co.uk.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана зараз не в захваті від того, що в січні йому потрібно буде їхати на Кубок Африки у складі збірної Камеруну.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Онана не надто впевнено проводить перший сезон у складі МЮ і регулярно припускається помилок. Попри підтримку з боку тренера Еріка тен Гага, кіпер побоюється, що може втратити місце в основі та не повернути його після Кубка Африки.

Онана може пропустити до шести матчів МЮ, залежно від результатів Камеруну. Швидше за все, замість нього гратиме Алтай Байиндир.

Андре перебрався до Англії минулого літа з "Інтера" за 47 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, в Онана 7 результативних помилок у Лізі чемпіонів.

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