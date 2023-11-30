На війні з росією загинув ексзахисник Волині Годований

Джерело - Чемпіон.

На війні з росією загинув колишній захисник Волині та тернопільської Ниви Роман Годований.

Про це повідомляє другий відділ Чортківського районного ТЦК

Годований загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання.

За інформацією журналіста Романа Бебеха, у Годованого залишилися двоє дітей та дружина.

Він служив у 33-тій бригаді. Вночі Годований був на бойовому виході, а по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.

Бебех організував збір на допомогу родині загиблого.

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