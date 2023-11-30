Джерело - Чемпіон.
Зоря зазнала розгромної поразки від Гента в межах 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 30 листопада
Гент - Зоря 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Фофана, 2:0 - 49 автогол Батагов, 3:0 - 55 Орбан, 4:0 - 75 Гендельман, 4:1 - 82 Нагойний
Склади команд:
Гент: Нарді (Руф, 70), Фортуна (Тіссудалі, 70), Ватанабе, Кандусс (Турунаріга, 46), Фадіга, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс
Запас: Фортен, Самуаз, Депуатр
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азіангбе (Нагнойний, 63), Чурко (Мишньов, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро
Запас: Сапутін, Жилкін, Дришлюк, Мичин, Венделл
Попередження: Фадіга 28, Антюх 39, Азіангбе 42, Ванхазебрук 90+1, Хюльсагер 90+2
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