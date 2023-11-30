Головне
Зоря розгромно поступилася Генту і втратила шанси на плей-оф єврокубків
Сьогодні 21:52 273
Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 22:18 122
Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 21:43 660
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 20:48 11469
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 19:28 498
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14
Сьогодні 18:20 289 1
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Сьогодні 15:23 555
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 12871
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1689
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12281
Прямі трансляції

Гент - Зоря 4:1: огляд матчу Ліги конференцій

Луганці втратили шанси вийти у плей-оф єврокубків.
Сьогодні 22:37 185 0
Гент - Зоря 4:1: огляд матчу Ліги конференцій
#Гент, #Ліга конференцій, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зазнала розгромної поразки від Гента в межах 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 30 листопада

Гент - Зоря 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Фофана, 2:0 - 49 автогол Батагов, 3:0 - 55 Орбан, 4:0 - 75 Гендельман, 4:1 - 82 Нагойний

Склади команд:

Гент: Нарді (Руф, 70), Фортуна (Тіссудалі, 70), Ватанабе, Кандусс (Турунаріга, 46), Фадіга, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс

Запас: Фортен, Самуаз, Депуатр

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азіангбе (Нагнойний, 63), Чурко (Мишньов, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро

Запас: Сапутін, Жилкін, Дришлюк, Мичин, Венделл

Попередження: Фадіга 28, Антюх 39, Азіангбе 42, Ванхазебрук 90+1, Хюльсагер 90+2

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12281
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1746
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11469
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1689
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37697
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 12871
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51640 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31677
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19910
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69515
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 308837
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33156