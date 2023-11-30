Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 7 матчів у межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга конференцій - груповий етап

5 тур, 30 листопада

Аталанта - Спортінг 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Скамакка, 1:1 - 56 Едвардс

Бачка-Топола - Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Соучек

Маккабі Хайфа - Ренн 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Тер'є, 0:2 - 47 Гуірі, 0:3 - 90+3 Рідер

Спарта - Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Гараслін

Фрайбург - Олімпіакос 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 3 Грегорич, 2:0 - 8 Грегорич, 3:0 - 36 Грегорич, 4:0 - 42 Сільділлья, 5:0 - 77 Доан

Штурм - Ракув 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Єбоа

Українець Олександр Кочергін вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.

АЕК - Брайтон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Педро (пен)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі Європи:

22:00 . Вільярреал - Панатінаїкос

Вільярреал - Панатінаїкос 22:00 . Геккен - Баєр

Геккен - Баєр 22:00 . Ліверпуль - ЛАСК

Ліверпуль - ЛАСК 22:00 . Марсель - Аякс

Марсель - Аякс 22:00 . Молде - Карабах

Молде - Карабах 22:00 . Рейнджерс - Аріс

Рейнджерс - Аріс 22:00 . Серветт - Рома

Серветт - Рома 22:00 . Тулуза - Рояль Уніон СЖ

Тулуза - Рояль Уніон СЖ 22:00. Шериф - Славія Прага

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

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