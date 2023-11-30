Головне
Зоря розгромно поступилася Генту і втратила шанси на плей-оф єврокубків
Сьогодні 21:52 273
Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 22:18 122
Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 21:43 660
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 20:48 11469
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 19:28 498
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14
Сьогодні 18:20 289 1
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Сьогодні 15:23 555
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 12870
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1689
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12281
Прямі трансляції

Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 22:18 122 0
Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи
Фото: Getty Images
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 7 матчів у межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 30 листопада

Аталанта - Спортінг 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Скамакка, 1:1 - 56 Едвардс

Бачка-Топола - Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Соучек

Маккабі Хайфа - Ренн 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Тер'є, 0:2 - 47 Гуірі, 0:3 - 90+3 Рідер

Спарта - Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Гараслін

Фрайбург - Олімпіакос 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 3 Грегорич, 2:0 - 8 Грегорич, 3:0 - 36 Грегорич, 4:0 - 42 Сільділлья, 5:0 - 77 Доан

Штурм - Ракув 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Єбоа

Українець Олександр Кочергін вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.

АЕК - Брайтон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Педро (пен)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі Європи:

  • 22:00. Вільярреал - Панатінаїкос
  • 22:00. Геккен - Баєр
  • 22:00. Ліверпуль - ЛАСК
  • 22:00. Марсель - Аякс 
  • 22:00. Молде - Карабах
  • 22:00. Рейнджерс - Аріс 
  • 22:00. Серветт - Рома
  • 22:00. Тулуза - Рояль Уніон СЖ
  • 22:00. Шериф - Славія Прага

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1689
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11469
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1746
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37697
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 12870
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12281
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13664 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330853 9
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16967 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 87675 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90058
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8840 2