Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 7 матчів у межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 30 листопада
Аталанта - Спортінг 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Скамакка, 1:1 - 56 Едвардс
Бачка-Топола - Вест Гем 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Соучек
Маккабі Хайфа - Ренн 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Тер'є, 0:2 - 47 Гуірі, 0:3 - 90+3 Рідер
Спарта - Бетіс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 54 Гараслін
Фрайбург - Олімпіакос 5:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 3 Грегорич, 2:0 - 8 Грегорич, 3:0 - 36 Грегорич, 4:0 - 42 Сільділлья, 5:0 - 77 Доан
Штурм - Ракув 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Єбоа
Українець Олександр Кочергін вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.
АЕК - Брайтон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Педро (пен)
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі Європи:
- 22:00. Вільярреал - Панатінаїкос
- 22:00. Геккен - Баєр
- 22:00. Ліверпуль - ЛАСК
- 22:00. Марсель - Аякс
- 22:00. Молде - Карабах
- 22:00. Рейнджерс - Аріс
- 22:00. Серветт - Рома
- 22:00. Тулуза - Рояль Уніон СЖ
- 22:00. Шериф - Славія Прага
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.
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