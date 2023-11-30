Ракув із Кочергіним обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 16 матчів у межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи - груповий етап

5 тур, 30 листопада

Аталанта - Спортінг 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Скамакка, 1:1 - 56 Едвардс

Бачка-Топола - Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Соучек

Маккабі Хайфа - Ренн 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Тер'є, 0:2 - 47 Гуірі, 0:3 - 90+3 Рідер

Спарта - Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Гараслін

Фрайбург - Олімпіакос 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 3 Грегорич, 2:0 - 8 Грегорич, 3:0 - 36 Грегорич, 4:0 - 42 Сільділлья, 5:0 - 77 Доан

Штурм - Ракув 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Єбоа

Українець Олександр Кочергін вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.

АЕК - Брайтон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Педро (пен)

Вільярреал - Панатінаїкос 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Баена, 2:0 - 34 Комесанья, 3:0 - 47 Моралес, 3:1 - 66 Паласіос, 3:2 - 81 Йоаннідіс

Геккен - Баєр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Боніфейс, 0:2 - 74 Шик

Ліверпуль - ЛАСК 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Діас. 2:0 - 15 Гакпо, 3:0 - 51 Салах (пен), 4:0 - 90+2 Гакпо

Максим Таловєров розпочав матч з перших хвилин і був замінений на 61-й. Українець заробив жовту картку.

Марсель - Аякс 4:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 9 Обамеянг (пен), 1:1 - 10 Броббі, 2:1 - 26 Мбемба, 2:2 - 30 Броббі, 3:2 - 48 Обамеянг, 3:3 - 80 Акпом, 4:3 - 90+3 Обамеянг (пен)

Молде - Карабах 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Жуніньйо, 1:1 - 82 Еріксен, 2:1 - 87 Еріксен, 2:2 - 90+5 Мустафазаде

Рейнджерс - Аріс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Бабіцка, 1:1 - 49 Маккосленд

Серветт - Рома 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Лукаку, 1:1 - 59 Бедія

Тулуза - Рояль Уніон СЖ 0:0

Шериф - Славія Прага 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Юречка, 1:1 - 45+3 Товар, 2:1 - 56 Мбекелі, 2:2 - 78 Зафейріс, 2:3 - 90+5 Тіджані (пен)

Максим Коваль провів увесь матч у складі господарів поля.

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

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