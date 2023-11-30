Головне
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 19:28 446
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 20:48 11405
Маккабі переграв Брейдаблік, Динамо Загреб здолав Астану: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 19:43 459
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14
Сьогодні 18:20 231 1
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Сьогодні 15:23 479
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 12540
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1675
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12259
Жіноча збірна України поступилася на старті Чемпіонату світу з гандболу
Вчора 20:45 1289
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Вчора 16:07 1023
Прямі трансляції

Маккабі Тель-Авів гарантував вихід у плей-оф Ліги конференцій

Сьогодні 21:02 172 0
Маккабі Тель-Авів гарантував вихід у плей-оф Ліги конференцій

Маккабі Тель-Авів гарантував собі місце у плей-оф Ліги конференцій 2023/2024.

Команда набрала 12 очок після перемоги над Брейдабліком (1:2) і вийшла на перше місце у групі В.

Брейдаблік втратив шанси на вихід з групи. Команда не набрала жодного очка і займає останнє місце.

Другим йде Гент (10 очок), третьою - Зоря (4 очки). Для виходу у плей-оф український клуб має сьогодні перемагати Гент та Брейдаблік в останньому турі, а також розраховувати на те, що бельгійський своєю чергою поступиться Маккабі у наступній грі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1635
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1675
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів 1407
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12259
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11405
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 12540
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 29545
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83509
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17640 6
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33155
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17293
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69509