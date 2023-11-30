Маккабі Тель-Авів гарантував вихід у плей-оф Ліги конференцій

Маккабі Тель-Авів гарантував собі місце у плей-оф Ліги конференцій 2023/2024.

Команда набрала 12 очок після перемоги над Брейдабліком (1:2) і вийшла на перше місце у групі В.

Брейдаблік втратив шанси на вихід з групи. Команда не набрала жодного очка і займає останнє місце.

Другим йде Гент (10 очок), третьою - Зоря (4 очки). Для виходу у плей-оф український клуб має сьогодні перемагати Гент та Брейдаблік в останньому турі, а також розраховувати на те, що бельгійський своєю чергою поступиться Маккабі у наступній грі.