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Антюх та Боль - у старті Зорі на матч з Гентом у Лізі конференцій

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом
Сьогодні 18:53 165 0
Антюх та Боль - у старті Зорі на матч з Гентом у Лізі конференцій
#Гент, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє з Гентом у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Головні тренери визначили  зі стартовими складами команд:

Гент: Нарді, Фортуна, Ватанабе, Кандусс, Фадіга, Гандельман, Кумс, Фофана, Геркенс, Орбан, Кейперс

Запасні: Фортен, Руф, Тіссудалі, Лага, Юльсагер, Самуаз, Турунаріга, Депуатр

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Боль, Джордан, Данченко, Батагов, Азіангбе, Чурко, Антюх, Кірюханцев, Герреро

Запасні: Сапутін, Жилкін, Дришлюк, Бугай, Мичин, Венделл, Мишньов, Алефіренко, Нагнойний, Горбач

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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