Антюх та Боль - у старті Зорі на матч з Гентом у Лізі конференцій

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря зіграє з Гентом у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Головні тренери визначили зі стартовими складами команд:
Гент: Нарді, Фортуна, Ватанабе, Кандусс, Фадіга, Гандельман, Кумс, Фофана, Геркенс, Орбан, Кейперс
Запасні: Фортен, Руф, Тіссудалі, Лага, Юльсагер, Самуаз, Турунаріга, Депуатр
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Боль, Джордан, Данченко, Батагов, Азіангбе, Чурко, Антюх, Кірюханцев, Герреро
Запасні: Сапутін, Жилкін, Дришлюк, Бугай, Мичин, Венделл, Мишньов, Алефіренко, Нагнойний, Горбач
Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.
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