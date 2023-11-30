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Лідер Лейпцига Сімонс не отримав серйозної травми у матчі з Манчестер Сіті

Гравець був замінений на 75-й хвилині матчу
Сьогодні 17:51 200 0
Лідер Лейпцига Сімонс не отримав серйозної травми у матчі з Манчестер Сіті
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Вінгер РБ Лейпцига Хаві Сімонс скоро буде знову готовий грати.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

У матчі з Манчестер Сіті (2:3) він упав на плече. Лікарі вийшли на поле, після чого Сімонс залишив поле на 75-й хвилині. 

Обстеження показало, що жодних серйозних структурних травм плеча немає.

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