Лідер Лейпцига Сімонс не отримав серйозної травми у матчі з Манчестер Сіті

Вінгер РБ Лейпцига Хаві Сімонс скоро буде знову готовий грати.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

У матчі з Манчестер Сіті (2:3) він упав на плече. Лікарі вийшли на поле, після чого Сімонс залишив поле на 75-й хвилині.

Обстеження показало, що жодних серйозних структурних травм плеча немає.

Entwarnung bei Xavi:@xavisimons hat sich im Champions League-Spiel bei Manchester City am Dienstagabend keine höhergradige strukturelle Verletzung zugezogen und wird RB Leipzig damit zeitnah wieder zur Verfügung stehen.



Das ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch in Leipzig.… pic.twitter.com/1iH2tpCkV7