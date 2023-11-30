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Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 5-го туру Ліги конференцій
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Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 10 матчів у межах 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 30 листопада

Брейдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Бітон, 1:1 - 61 Еййольфссон, 1:2 - 82 Захаві

Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Відович, 0:2 - 79 Канеко

АЗ Алкмар - Зріньскі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Павлідіс (пен)

Баллкані - Вікторія Пльзень 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Шульц

Бешикташ - Брюгге 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Нільсен, 0:2 - 14 Тьяго, 0:3 - 46 Тьяго, 0:4 - 50 Оньєдіка, 0:5 - 70 Ольсен

Буде/Глімт - Лугано 5:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Пеллегріно, 2:0 - 52 Фет, 3:0 - 66 Берг, 3:1 - 69 Целар, 4:1 - 79 Пеллегріно, 4:2 - 86 Бабич, 5:2 - 89 Капскармо

Гент - Зоря 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Фофана, 2:0 - 49 автогол Батагов, 3:0 - 55 Орбан, 4:0 - 75 Гендельман, 4:1 - 82 Нагойний

ГІК - Абердін 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Банде, 2:0 - 33 Хостікка, 2:1 - 41 Макдональд, 2:2 - 56 Дук

Клаксвік - Слован 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Міккельсен, 1:1 - 24 Куцка, 1:2 - 62 Куцка

Олімпія Любляна - Лілль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Кабелла, 0:2 - 75 Язіджі

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:

  • 22:00. Айнтрахт Ф. - ПАОК 
  • 22:00. Астон Вілла - Легія 
  • 22:00. Норшелланн - Фенербахче
  • 22:00. Спартак Трнава - Лудогорець 
  • 22:00. Фіорентина - Генк
  • 22:00. Чукарічкі - Ференцварош

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