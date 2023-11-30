Маккабі переграв Брейдаблік, Динамо Загреб здолав Астану: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 5-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 2 матчі у межах 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій - груповий етап

5 тур, 29 листопада

Брейдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Бітон, 1:1 - 61 Еййольфссон, 1:2 - 82 Захаві

Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Відович, 0:2 - 79 Канеко

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:

19:45 . АЗ Алкмар - Зріньскі

АЗ Алкмар - Зріньскі 19:45 . Баллкані - Вікторія Пльзень

Баллкані - Вікторія Пльзень 19:45 . Бешикташ - Брюгге

Бешикташ - Брюгге 19:45 . Буде/Глімт - Лугано

Буде/Глімт - Лугано 19:45. Гент - Зоря

19:45 . ГІК - Абердін

ГІК - Абердін 19:45 . Клаксвік - Слован

Клаксвік - Слован 19:45 . Олімпія Любляна - Лілль

Олімпія Любляна - Лілль 22:00 . Айнтрахт Ф. - ПАОК

Айнтрахт Ф. - ПАОК 22:00 . Астон Вілла - Легія

Астон Вілла - Легія 22:00 . Норшелланн - Фенербахче

Норшелланн - Фенербахче 22:00 . Спартак Трнава - Лудогорець

Спартак Трнава - Лудогорець 22:00. Фіорентина - Генк

Фіорентина - Генк 22:00. Чукарічкі - Ференцварош

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