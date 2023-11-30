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Маккабі переграв Брейдаблік, Динамо Загреб здолав Астану: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 5-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 19:43 459 0
Маккабі переграв Брейдаблік, Динамо Загреб здолав Астану: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 2 матчі у межах 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 29 листопада

Брейдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Бітон, 1:1 - 61 Еййольфссон, 1:2 - 82 Захаві

Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Відович, 0:2 - 79 Канеко

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:

  • 19:45. АЗ Алкмар - Зріньскі
  • 19:45. Баллкані - Вікторія Пльзень
  • 19:45Бешикташ - Брюгге
  • 19:45Буде/Глімт - Лугано
  • 19:45. Гент - Зоря
  • 19:45. ГІК - Абердін
  • 19:45. Клаксвік - Слован
  • 19:45. Олімпія Любляна - Лілль
  • 22:00. Айнтрахт Ф. - ПАОК 
  • 22:00. Астон Вілла - Легія 
  • 22:00. Норшелланн - Фенербахче
  • 22:00. Спартак Трнава - Лудогорець 
  • 22:00. Фіорентина - Генк
  • 22:00. Чукарічкі - Ференцварош

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