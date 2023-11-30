Маккабі переграв Брейдаблік, Динамо Загреб здолав Астану: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30-го листопада, відбувся 2 матчі у межах 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій - груповий етап
5 тур, 29 листопада
Брейдаблік - Маккабі Тель-Авів 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Бітон, 1:1 - 61 Еййольфссон, 1:2 - 82 Захаві
Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Відович, 0:2 - 79 Канеко
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:
- 19:45. АЗ Алкмар - Зріньскі
- 19:45. Баллкані - Вікторія Пльзень
- 19:45. Бешикташ - Брюгге
- 19:45. Буде/Глімт - Лугано
- 19:45. Гент - Зоря
- 19:45. ГІК - Абердін
- 19:45. Клаксвік - Слован
- 19:45. Олімпія Любляна - Лілль
- 22:00. Айнтрахт Ф. - ПАОК
- 22:00. Астон Вілла - Легія
- 22:00. Норшелланн - Фенербахче
- 22:00. Спартак Трнава - Лудогорець
- 22:00. Фіорентина - Генк
- 22:00. Чукарічкі - Ференцварош
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