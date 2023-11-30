Будківський: Не розраховували, що будемо так високо

Результати Полісся у поточному сезоні перевершили його очікування.

Про це розповів форвард житомирського клубу Пилип Будківський.

"На те, що будемо так високо, не розраховували. Але ми з початку сезону у лідируючій групі. Бачили, розуміли, що можемо грати на рівні лідерів. Боролися, брали очки.

Проміжні підсумки вже не такі важливі, важливо, на якому місці ми завершимо чемпіонат", - сказав Будківський.