Будківський: Не розраховували, що будемо так високо

Джерело - ukrfootball.ua.
Результати Полісся у поточному сезоні перевершили його очікування.
Про це розповів форвард житомирського клубу Пилип Будківський.
"На те, що будемо так високо, не розраховували. Але ми з початку сезону у лідируючій групі. Бачили, розуміли, що можемо грати на рівні лідерів. Боролися, брали очки.
Проміжні підсумки вже не такі важливі, важливо, на якому місці ми завершимо чемпіонат", - сказав Будківський.
Наразі Полісся займає третє місце в УПЛ - 30 очок у 15 матчах.
Раніше Шахтар не зміг переграти Полісся у 15 турі УПЛ.