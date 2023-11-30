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Будківський: Не розраховували, що будемо так високо

Пилип Будківський прокоментував результати Полісся
Сьогодні 15:55 231 0
Будківський: Не розраховували, що будемо так високо
#Будківський, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ukrfootball.ua.

Результати Полісся у поточному сезоні перевершили його очікування.

Про це розповів форвард житомирського клубу Пилип Будківський.

"На те, що будемо так високо, не розраховували. Але ми з початку сезону у лідируючій групі. Бачили, розуміли, що можемо грати на рівні лідерів. Боролися, брали очки.

Проміжні підсумки вже не такі важливі, важливо, на якому місці ми завершимо чемпіонат", - сказав Будківський.

Наразі Полісся займає третє місце в УПЛ - 30 очок у 15 матчах.

Раніше Шахтар не зміг переграти Полісся у 15 турі УПЛ.

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