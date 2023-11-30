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Кварацхелії: Хвіча досі мріє грати за Реал

Грузинський вінгер мріє грати за Реал
Сьогодні 14:41 181 0
Кварацхелії: Хвіча досі мріє грати за Реал
Фото - Getty Images
#Наполі, #Реал Мадрид, #Хвіча Кварацхелія

Джерело - FabrizioRomano.

 Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія мріє грати за Реал.

Про це розповів батько футболіста.

"Хвіча завжди мріяв і досі мріє грати за Реал Мадрид. Я впевнений у цьому. Для Хвічі гра проти Реала була особливою. В нашій родині всі, окрім мене, вболівають за Реал Мадрид", - відзначив Кварацхелія-старший.

У цьому сезоні 22-річний Хвіча Кварацхелія зіграв 17 матчів за Наполі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузина в 85 мільйонів євро.

Раніше Реал вдома обіграв Наполі.

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