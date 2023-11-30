Кварацхелії: Хвіча досі мріє грати за Реал

Джерело - FabrizioRomano.
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія мріє грати за Реал.
Про це розповів батько футболіста.
"Хвіча завжди мріяв і досі мріє грати за Реал Мадрид. Я впевнений у цьому. Для Хвічі гра проти Реала була особливою. В нашій родині всі, окрім мене, вболівають за Реал Мадрид", - відзначив Кварацхелія-старший.
У цьому сезоні 22-річний Хвіча Кварацхелія зіграв 17 матчів за Наполі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузина в 85 мільйонів євро.
Раніше Реал вдома обіграв Наполі.