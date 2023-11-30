Кварацхелії: Хвіча досі мріє грати за Реал

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія мріє грати за Реал.

Про це розповів батько футболіста.

"Хвіча завжди мріяв і досі мріє грати за Реал Мадрид. Я впевнений у цьому. Для Хвічі гра проти Реала була особливою. В нашій родині всі, окрім мене, вболівають за Реал Мадрид", - відзначив Кварацхелія-старший.