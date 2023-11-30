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Артета оцінив вихід Арсенала у плей-оф Ліги чемпіонів

Мікель Артета прокоментував перемогу над Лансом
Сьогодні 10:27 235 0
Артета оцінив вихід Арсенала у плей-оф Ліги чемпіонів
Фото - Getty Images
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал виконав своє завдання у групі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.

"Навіть не мріяв про таке. Ми мали шанс вийти в плей-оф ЛЧ та очолити групу - думаю, ми зробили це переконливо. Команда з першої хвилини показала велику агресію та рішучість. У перші 30 хвилин все зробили правильно.

Стабільність, яку ми показали вдома, не пропустивши жодного м’яча та забивши багато - справді позитивний фактор. Наші гравці повинні мати такий досвід і вірити, що можемо зробити це проти суперників.

Тепер давайте почекаємо. Побачимо, що буде далі в лютому, коли стикнемося з наступним суперником - подивимося, де будемо в той момент.

Коли команда має таку мову тіла, живе кожною дією та кожною грою так, як ми це робимо - хороші речі прийдуть. Команда хоче виграти, не хоче ні в чому поступатися. Це менталітет, який нам треба, щоб стати кращими", - сказав Артета.

Раніше Зінченко отримав низьку оцінку за матч з Лансом.

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