Головне
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 10526
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 06:19 10751
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1452
Марсель зіграє з Аяксом, Аталанта прийме Спортинг: розклад матчів 5-го туру Ліги Європи
Сьогодні 00:59 262
Зоря зіграє з Гентом, Астон Вілла - з Легією: розклад матчів 5-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 00:52 378
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12046
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1132
Жіноча збірна України поступилася на старті Чемпіонату світу з гандболу
Вчора 20:45 885
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Вчора 16:07 864
Шовковський - найкращий тренер 15 туру УПЛ
Вчора 15:55 502 1
Прямі трансляції

Визначилась нова дата бою Далакян - Акуя

Бій відбудеться у Японії
Сьогодні 10:15 113 0
Визначилась нова дата бою Далакян - Акуя
#Артем Далакян

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) проти обов’язкового претендента Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) відбудеться 23 січня.

Поєдинок пройде в Японії.

Бій мав відбутись 15 листопада у Токіо в рамках шоу, де в головній події чемпіон WBA в легшій вазі Такума Інуе (18-1, 4 KO) мав битися з Джервіном Анкахасом (34-3-2, 23 КО). 28 жовтня промоутерська компанія Teiken Promotion повідомила про травму Інуе, тому вечір боксу було перенесено.

Далакян провів останній бій у січні, здобувши перемогу над Давидом Хіменесом. Артем завоював вакантний титул чемпіона світу WBA у 2018 році. Відтоді він провів шість захистів титулу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 10751
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1452
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12046
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10526
Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи Анчелотті особисто пояснив Луніну позицію щодо Кепи 1147 2
Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів 1132
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14633 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 87656 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21179 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45694
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17291
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16959 2