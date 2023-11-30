Визначилась нова дата бою Далакян - Акуя

Бій відбудеться у Японії

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) проти обов’язкового претендента Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) відбудеться 23 січня.

Поєдинок пройде в Японії.

Бій мав відбутись 15 листопада у Токіо в рамках шоу, де в головній події чемпіон WBA в легшій вазі Такума Інуе (18-1, 4 KO) мав битися з Джервіном Анкахасом (34-3-2, 23 КО). 28 жовтня промоутерська компанія Teiken Promotion повідомила про травму Інуе, тому вечір боксу було перенесено.

Далакян провів останній бій у січні, здобувши перемогу над Давидом Хіменесом. Артем завоював вакантний титул чемпіона світу WBA у 2018 році. Відтоді він провів шість захистів титулу.

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