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Лунін - найгірший гравець Реала у матчі з Наполі

Лунін - найгірший гравець Реала у матчі з Наполі
Сьогодні 08:08 726 0
Лунін - найгірший гравець Реала у матчі з Наполі
#Андрій Лунін

Джерело - Чемпіон.

Реал переміг Наполі (4:2) у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів та забезпечив собі перше місце у групі. 

Український воротар Реала Андрій Лунін отримав оцінку 5,9 від порталу Whoscored.

Андрій Лунін пропустив два голи після ударів із близької дистанції. Але всього ударів у площину у Наполі було три. Тобто українець здійснив лише один сейв. Серед гравців, які вийшли в основному складі, лише захисник Наполі Натан отримав оцінку нижче, ніж українець – 5,7.

Найкращим гравцем матчу став Джуд Беллінгем - 9,1.

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