Лунін - найгірший гравець Реала у матчі з Наполі

Джерело - Чемпіон.

Реал переміг Наполі (4:2) у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів та забезпечив собі перше місце у групі.

Український воротар Реала Андрій Лунін отримав оцінку 5,9 від порталу Whoscored.

Андрій Лунін пропустив два голи після ударів із близької дистанції. Але всього ударів у площину у Наполі було три. Тобто українець здійснив лише один сейв. Серед гравців, які вийшли в основному складі, лише захисник Наполі Натан отримав оцінку нижче, ніж українець – 5,7.

Найкращим гравцем матчу став Джуд Беллінгем - 9,1.