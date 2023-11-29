Реал з Луніним здолав Наполі, Арсенал із Зінченком розгромив Ланс: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29-го листопада, відбулося 8 матчів у межах 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 11 Гарначо, 0:2 - 18 Фернандеш, 1:2 - 29 Зієш, 1:3 - 55 Мактоміней, 2:3 - 62 Зієш, 3:3 - Актюркоглу
Севілья - ПСВ 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Рамос, 2:0 - 47 Ен Несірі, 2:1 - 68 Сайбарі, 2:2 - 81 автогол Гудель, 2:3 - 90+2 Пепі
Арсенал - Ланс 6:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 13 Гаверц, 2:0 - 21 Жезус, 3:0 - 23 Сака, 4:0 - 27 Мартінеллі, 5:0 - 45+1 Едегор, 6:0 - 86 Жоржинью (пен)
Баварія - Копенгаген 0:0
Бенфіка - Інтер 3:3 (3:0)
Голи: 1:0 - 5 Маріу, 2:0 - 13 Маріу, 3:0 - 34 Маріу, 3:1 - 51 Арнаутович, 3:2 - 58 Фраттезі, 3:3 - 72 Санчес (пен)
Брага - Уніон Берлін 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Госенс, 1:1 - 51 Джало
Реал Мадрид - Наполі 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 9 Сімеоне, 1:1 - 11 Родріго, 2:1 - 22 Беллінгем, 2:2 - 47 Ангісса. 3:2 - 84 Пас. 4:2 - 90+4 Хоселу
Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0
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