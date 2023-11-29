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МЮ втратив перемогу над Галатасараєм, ПСВ закамбечив у грі з Севільєю: результати матчів Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:47 89 0
МЮ втратив перемогу над Галатасараєм, ПСВ закамбечив у грі з Севільєю: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29-го листопада, відбулося 2 матчі в межах 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Груповий раунд
5 тур, 28 листопада

Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Гарначо, 0:2 - 18 Фернандеш, 1:2 - 29 Зієш, 1:3 - 55 Мактоміней, 2:3 - 62 Зієш, 3:3 - Актюркоглу

Севілья - ПСВ 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Рамос, 2:0 - 47 Ен Несірі, 2:1 - 68 Сайбарі, 2:2 - 81 автогол Гудель, 2:3 - 90+2 Пепі

  • 22:00. Арсенал - Ланс, B
  • 22:00. Баварія - Копенгаген, A
  • 22:00. Бенфіка - Інтер, D
  • 22:00. Брага - Уніон Берлін, C
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі, C
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург, D

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