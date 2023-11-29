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Ювентус цікавиться лідером Болоньї Фергюсоном

Болонья має намір боротися за єврокубки
Сьогодні 18:40 174 0
Ювентус цікавиться лідером Болоньї Фергюсоном
#Болонья

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Болоньї Льюїс Фергюсон перебуває у сфері інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Між представниками туринського клубу та агентами футболіста відбулися "перші позитивні переговори".

  Болонья - Торіно 2:0: огляд матч

Болонья не планує продавати одного зі своїх лідерів у січні, тому що хоче завершити сезон у єврокубковій зоні.

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