Ювентус цікавиться лідером Болоньї Фергюсоном

Півзахисник Болоньї Льюїс Фергюсон перебуває у сфері інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Між представниками туринського клубу та агентами футболіста відбулися "перші позитивні переговори".

Болонья не планує продавати одного зі своїх лідерів у січні, тому що хоче завершити сезон у єврокубковій зоні.

