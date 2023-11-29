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Маркевич назвав завдання Карпат у Першій лізі

Маркевич назвав завдання Карпат у Першій лізі
Сьогодні 12:44 184 0
Маркевич назвав завдання Карпат у Першій лізі
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Карпати повинні виграти чемпіонат Першої ліги.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Плани зрозумілі – нам треба провести ще десять матчів проти команд з іншої географічної групи. Поки що ми не вивчали майбутніх суперників, адже у всіх командах будуть зміни.

Очевидно, що вся боротьба ще попереду. У нас є певний гандикап, але повірте мені – ми налаштовуватимемо усіх футболістів і самі себе на те, що все тільки попереду. Ми будемо дуже серйозно готуватися до завершальних матчів. Наше завдання – не просто вийти в УПЛ, а фінішувати на першому місці", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.

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