Маркевич назвав завдання Карпат у Першій лізі

Карпати повинні виграти чемпіонат Першої ліги.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Плани зрозумілі – нам треба провести ще десять матчів проти команд з іншої географічної групи. Поки що ми не вивчали майбутніх суперників, адже у всіх командах будуть зміни.

Очевидно, що вся боротьба ще попереду. У нас є певний гандикап, але повірте мені – ми налаштовуватимемо усіх футболістів і самі себе на те, що все тільки попереду. Ми будемо дуже серйозно готуватися до завершальних матчів. Наше завдання – не просто вийти в УПЛ, а фінішувати на першому місці", – розповів Маркевич.