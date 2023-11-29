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Мічел – найкращий тренер Ла-Ліги у листопаді

Ла-Ліга назвала найкращого тренера місяця
Сьогодні 11:30 245 0
Мічел – найкращий тренер Ла-Ліги у листопаді
#Жирона, #Ла-Ліга, #Мічел Санчес

Джерело - Чемпіон.

Наставника Жирони Мічела Санчеса було визнано найкращим тренером Ла-Ліги у листопаді.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

У голосуванні він випередив Ернесто Вальверде з Атлетіка та Хав'єра Гарсію Пім'єнту з Лас-Пальмаса.

Жирона наразі йде 2-ю у чемпіонаті Іспанії. У листопаді команда перемогла Осасуну (4:2), Райо Вальєкано (2:1) та зіграла внічию з Атлетіком (1:1).

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