Мічел – найкращий тренер Ла-Ліги у листопаді

Наставника Жирони Мічела Санчеса було визнано найкращим тренером Ла-Ліги у листопаді.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

У голосуванні він випередив Ернесто Вальверде з Атлетіка та Хав'єра Гарсію Пім'єнту з Лас-Пальмаса.

Жирона наразі йде 2-ю у чемпіонаті Іспанії. У листопаді команда перемогла Осасуну (4:2), Райо Вальєкано (2:1) та зіграла внічию з Атлетіком (1:1).

