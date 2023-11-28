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Ягелка оголосив про завершення кар'єри

Англійський футболіст завершив кар'єру у 41 рік
Вчора 23:10 225 0
Ягелка оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник збірної Англії Філ Ягелка оголосив про завершення кар’єри футболіста у віці 41 року.

Про це повідомляє пресслужба Шеффілд Юнайтед.

Гравець почав свій ігровий шлях у Шеффілд Юнайтед. Він грав за клуб сім років, в потім перейшов до Евертону у 2007 році

За збірну Англії дебютував у 2008 році та за 8 років провів 40 матчів, забив 3 голи.

"Все хороше колись закінчується, і після трохи більше ніж 800 матчів моя ігрова кар’єра завершена", - написав Ягелка в Instagram.

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