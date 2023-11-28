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Криськів та Невертон вийдуть у стартовому складі Шахтаря у матчі з Антверпеном

Матч розпочнеться о 19:45
Сьогодні 18:52 288 0
Криськів та Невертон вийдуть у стартовому складі Шахтаря у матчі з Антверпеном
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з Антверпеном.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч розпочнеться о 19:45, і вже відомі стартові склади команд.

Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі

Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція - LIVE

Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баліквіша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайє, Кулібалі, Вермеєрен

Запасні: Девалкенеєр, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані

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