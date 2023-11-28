Футболісти ПСЖ були раді відходу Мессі та Неймара з клубу

Футболістам Парі Сен-Жермен було некомфортно виступати в одній команді разом із нападниками Ліонелем Мессі та Неймаром.

Про це повідомляє PSG Community.

Більшість гравців парижан були раді, коли Неймар і Мессі покинули клуб.

31-річний Неймар провів у ПСЖ шість сезонів, вигравши п'ять чемпіонських титулів у Франції. Влітку 2023 року бразилець підписав дворічний контракт з аравійським Аль-Хілялем, за яким сумарно отримає близько 300 млн євро.

Мессі перейшов в Інтер Маямі влітку 2023 року на правах вільного агента. Контракт гравця з Маямі розрахований до 2025 року. Минулого сезону аргентинець провів за американський клуб 14 матчів, у яких записав до свого активу 11 голів і п'ять результативних передач. У складі Інтер Маямі футболіст виграв Кубок ліг.