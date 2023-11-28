ПСЖ та Челсі поборються за Москардо

Бразильський талант може перебратися до Європи

Футболіст Корінтіанса Габріель Москардо може перебратися в один із європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

ПСЖ, Челсі і неназвані клуби АПЛ поборються за 18-річного опорного півзахисника.

На початку цього місяця з'явилася інформація, що сині близькі до підписання Москардо, а сам Габріель підтвердив інтерес лондонців до нього, але насправді колективу Маурісіо Почеттіно доведеться виконати ще багато роботи, щоб забезпечити підписання нового таланта.

Наразі невідомо, чи залишить бразилець свій клуб взимку, чи вже по завершенню сезону-2023/24. Transfermarkt оцінює Москардо в 1.5 млн євро.

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