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Визначився найцінніший гравець сезону у МЛС

Визначився найцінніший гравець сезону у МЛС
Сьогодні 14:29 211 0
Визначився найцінніший гравець сезону у МЛС

Джерело - mlssoccer.com.

Півзахисника Цинциннаті Лусіано Акоста визнали найціннішим гравцем (MVP) за підсумками сезону в американській лізі МЛС.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Цього сезону Акоста провів 32 матчі, в яких забив 17 голів та віддав 10 гольових передач.

На його рахунку 10 матчів із 2+ голами або передачами, а також сім зустрічей з голом та асистом. Він двічі визнавався найкращим гравцем місяця в МЛС.

Цинциннаті вперше у своїй історії зміг виграти регулярний чемпіонат МЛС. Наразі команда пройшла у півфінал плей-оф, де зіграє проти Колумбуса – 3 грудня.

Раніше Мессі не зміг перемогти у номінації найкращого новачка МЛС.

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