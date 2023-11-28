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Суд продовжив тримання під вартою Коломойського

Олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року
Сьогодні 14:12 188 0
Суд продовжив тримання під вартою Коломойського
#Ігор Коломойський

Джерело - Чемпіон.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

Також визначено заставу у розмірі 3 млрд 712 тис. грн.

Попередній строк тримання під вартою спливав 2 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку.

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