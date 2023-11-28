Хаві: Відчуваю підтримку Барселони

Головний тренер Барселони Хаві впевнений у своєму проєкту.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Останнім часом усе йде не так, як нам хотілося б. Але матч з Райо Вальєкано – це матч, який потрібно було вигравати. У другому таймі ми створювали моменти і були більш агресивними. Нам не вистачає послідовності у грі, але всі задоволені планом.

У роздягальні панує єдність. Я відчуваю всебічну підтримку з боку клубу. Я щодня спілкуюся з президентом та Деку. У нас склалися дружні стосунки. Вони вірять у проєкт і знають, як ми працюємо. Я відчуваю повну довіру", – сказав Хаві.