Кварцяний: Шевчука для мене не існує

Колишній віцепрезидент Вереса В'ячеславом Шевчуком зіпсував відносини з екстренером Волині Віталієм Кварцяним.

Про це розповів сам наставник у коментарі Українському футболу.

"У мене з Шевчуком завжди були хороші стосунки, але нещодавно він мене здивував своєю поведінкою, тому я не хочу про нього говорити. Його для мене зараз не існує.

Він мені вирішив "віддячити" за все хороше, що я для нього зробив. Коли були вибори до Волинської асоціації футболу, Шевчук почав вести проти мене кампанію, підтримував мого конкурента і просив мене зняти свою кандидатуру з виборів. Зраджують не вороги, зраджують друзі", - сказав Кварцяний.