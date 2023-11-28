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Кварцяний: Шевчука для мене не існує

Віталій Кварцяний розповів про свої стосунки із В'ячеславом Шевчуком.
Сьогодні 09:52 83 0
Кварцяний: Шевчука для мене не існує
#Віталій Кварцяний, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - ukrfootball.ua.

Колишній віцепрезидент Вереса В'ячеславом Шевчуком зіпсував відносини з екстренером Волині Віталієм Кварцяним.

Про це розповів сам наставник у коментарі Українському футболу.

"У мене з Шевчуком завжди були хороші стосунки, але нещодавно він мене здивував своєю поведінкою, тому я не хочу про нього говорити. Його для мене зараз не існує.

Він мені вирішив "віддячити" за все хороше, що я для нього зробив. Коли були вибори до Волинської асоціації футболу, Шевчук почав вести проти мене кампанію, підтримував мого конкурента і просив мене зняти свою кандидатуру з виборів. Зраджують не вороги, зраджують друзі", - сказав Кварцяний.

Раніше Кварцяного переобрали головою Асоціації футболу Волині.

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