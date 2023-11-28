Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 Шахтар на власному полі зіграє з Антверпеном.

Матч відбудеться у вівторок, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на медіасервісі MEGOGO.

Перший матч між командами відбувся в межах 2 туру та завершився історичним камбеком "гірників" - 2:3.

Після 4 турів турнірну таблицю групи H очолює Барселона (9 очок). Шахтар із шістьма очками посідає 3 місце. В Антверпена - 0 очок і останнє місце.