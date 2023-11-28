Головне
Шахтар - Антверпен 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:15 3179
Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:18 710
Ястремська розгромила Макарову на старті турніру в Андоррі
Сьогодні 17:25 321
Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня
Сьогодні 16:39 225
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 14:59 10099
Шахтар - Антверпен: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:52 1868
Інстаграм Мудрика. Допоміг стати йому відомим на увесь світ, проте може зіграти з ним злий жарт
Сьогодні 14:00 1676 1
Гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна
Сьогодні 12:15 849
Визначилась потенційна дата бою Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 10:40 425
Довбик ризикує пропустити матч із Валенсією
Сьогодні 10:23 429
Прямі трансляції

Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція - LIVE

Сьогодні 19:40 1028 0
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція - LIVE
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 Шахтар на власному полі зіграє з Антверпеном.

Матч відбудеться у вівторок, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на медіасервісі MEGOGO.

Перший матч між командами відбувся в межах 2 туру та завершився історичним камбеком "гірників" - 2:3. 

Після 4 турів турнірну таблицю групи H очолює Барселона (9 очок). Шахтар із шістьма очками посідає 3 місце. В Антверпена - 0 очок і останнє місце.

Коментарі ()
Популярне зараз
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів 8389
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 10099
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3464
Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика 3188
Шахтар - Антверпен 0:0. ОНЛАЙН Шахтар - Антверпен 0:0. ОНЛАЙН 3179
Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність Мілевський оригінально привітав Яремчука з днем народження, згадавши його низьку результативність 6999
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4245
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32012
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16922 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85557
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22043
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43292 1