Дніпро-1 у більшості розгромив Чорноморець у 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 15-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь дніпрян.

Одеська команда грала в меншості з 26-ї хвилини після вилучення Авагімяна.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 27 листопада

Дніпро-1 - Чорноморець 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Філіппов, 1:1 - 22 Авагімян, 2:1 - 49 Адамюк, 3:1 - 59 Леднєв, 3:2 - 76 Кузик, 4:2 - 90 Танчик, 5:2 - 90+2 Мірошніченко

Попередження: Сарапій 20, Путря 66, Бадібанга 73, Штогрин 77

Вилучення: Авагміян 26

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