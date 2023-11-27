На війні з росією загинув колишній український футболіст Гончар

У боях за Україну на 43-ю році життя загинув колишній український футболіст Олександр Гончар.
Про це повідомляє Виконавчий комітет Бориспільської міської ради.
Олександр Гончар народився 1980 року в селі Щасливе Бориспільського району Київської області. У 1997 році почав професійну кар’єру в складі місцевого клубу Бориспіль.
У 2000-х грав за Прикарпаття, Ворсклу, Десну, Металіст, Зорю та низку інших українських клубів.
У березні 2023 року Олександр вступив до лав окремої автомобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Загинув 16 серпня на Запорізькому напрямку. Сьогодні, 27 листопада, відбулося поховання на Рогозівському кладовищі в місті Бориспіль.
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