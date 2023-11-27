Дніпро-1 - Чорноморець: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 зіграє з одеським Чорноморцем у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Лєднєв, Гуцуляк, Філіппов
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Пуріта, Пасіч, Кравець, Вітіньо, Каплієнко, Горбунов, Маркос Андре, Горін, Танчик
Чорноморець: Варакута, Cалюк, Ієде, Путря, Брагару, Васильєв, Штогрін, Кузик, Шпорн, Бадібанга, Авагімян
Запасні: Шевченко, Білик, Хадіда, Бойчук, Вакула, Ухань, Ситников
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