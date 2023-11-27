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Аллегрі: Ювентус три роки не грав за лідерство у Серії А

Массіміліано Аллегрі прокоментував нічию з Інтером
Сьогодні 08:42 230 0
Аллегрі: Ювентус три роки не грав за лідерство у Серії А
Фото - Getty Images
#Аллегрі, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус пропустив гол від Інтера, якого можна було уникнути.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Ми показали хорошу гру. Це було нелегко, минуло три роки з того часу, як Ювентус проводив настільки важливий матч, коли на кону стояло перше місце в Серії А. Тому всій команді, включаючи мене, було нелегко.

Пройшло чотири з половиною роки з того часу, як я був на лаві запасних у такій грі. У п'ятницю ми вирушаємо до Монци, в гості до команди, яка відібрала у нас шість очок минулого сезону і якій ми не забили, так що це буде складний матч.

Ми пропустили гол, якого можна було уникнути через п'ять хвилин після того, як вирвалися вперед. Ми могли б зіграти краще в цій ситуації, але коли Інтер має відкритий простір – що вони також продемонстрували в дербі з Міланом – за рахунок чудової техніки вони успішно на ньому грають. Ми працювали над цим типом ситуацій, але Лаутаро зіграв сильно.

Мета Ювентуса – завоювати місце у топ-4 Серії А. Інтер чекав на нашу помилку, і ми показали себе зрілими. Влахович провів одну зі своїх найкращих ігор з моменту приходу в Ювентус, на технічному рівні, незалежно від голу. Я дуже радий, і хоч він не забивав уже два місяці, він завжди віддавав усі сили.

На психологічному рівні відставання від Інтера на два очки – гарне досягнення, воно дає нам інше розуміння себе", – розповів Аллегрі.

Нагадаємо, Ювентус вдома зіграв внічию з Інтером.

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