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Тен Гаг: Гол Гарначо вже можна називати найкращим у сезоні

Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Евертоном
Сьогодні 09:37 297 0
Тен Гаг: Гол Гарначо вже можна називати найкращим у сезоні
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг, #Гарначо

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо забив найкращий гол сезону у ворота Евертона.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Початок вийшов дуже добрим для нас. Команда напрацювала на гол, а завершальний удар Гарначо – це просто світовий клас. Я думаю, це вже найкращий гол сезону. Чудовий момент.

Після цього ми почали грати пасивно, а Евертон, навпаки, увійшов у гру. У перерві ми виправили це та вже виглядали дуже добре. Ми були активними, перехоплювали ініціативу та забивали чудові голи.

Спершу я дивувався, чому це не пенальті. Настільки все було очевидно. Щасливий, що ми реалізували пенальті. У нас є кілька дуже вправних виконавців 11-метрових. Ось ви бачили капітана – він знав, що Рашфорду потрібен гол. Це допоможе йому та надасть йому додаткової сили.

Звісно, ми отримуємо позитивні емоції. Ми мали проблеми на початку сезону, багато чого йшло проти нас. Але ми зростаємо й маємо продовжувати розвивати цей процес", - відзначив тен Гаг.

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