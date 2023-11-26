Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з Антверпеном

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 з Антверпеном.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Присутні зміни відносно попереднього матчу з Барселоною.

Воротарі: 1. Артур Рудько, 31. Дмитро Різник, 48. Твардовський

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 32. Едуард Козик, 44. Ярослав Ракіцький, 25. Новатус Міроші.

Півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Дмитро Топалов, 21. Бондаренко, 27. Очеретько, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук.

Нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В'юнник, 18. Кевін Келсі.

Гра з Антверпеном відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 19:45.