Ханданович почав працювати скаутом в Інтері

Легенда клубу продовжить співпрацю з нерадзурі

Джерело - Чемпіон.

Легендарний голкіпер міланського Інтера Самір Ханданович почав працювати клубним скаутом нерадзурі.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Колишній голкіпер буде спеціалізуватися на пошуку воротарів та незабаром вирушить в тур по Європі.

39-річний словенський гравець повісив рукавиці на цвях цього літа, після завершення контракту. До Інтеру він приєднався у 2012 році, перейшовши з Удінезе за 15 млн євро. Ханданович провів у клубі 11 років.

Також у плани Саміра входить навчання тренерського ремесла, тому під час подорожі Європою він планує спілкуватися з наставниками інших команд.