Ханданович почав працювати скаутом в Інтері

Джерело - Чемпіон.
Легендарний голкіпер міланського Інтера Самір Ханданович почав працювати клубним скаутом нерадзурі.
Про це повідомляє Сalciomercato.
Колишній голкіпер буде спеціалізуватися на пошуку воротарів та незабаром вирушить в тур по Європі.
39-річний словенський гравець повісив рукавиці на цвях цього літа, після завершення контракту. До Інтеру він приєднався у 2012 році, перейшовши з Удінезе за 15 млн євро. Ханданович провів у клубі 11 років.
Також у плани Саміра входить навчання тренерського ремесла, тому під час подорожі Європою він планує спілкуватися з наставниками інших команд.
#Handanovic inizia una nuova vita: studierà da allenatore, nel suo futuro c'è ancora l'#Inter https://t.co/enxPEyJmiE pic.twitter.com/JnaORJVP00— calciomercato.com (@cmdotcom) November 26, 2023