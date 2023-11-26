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Ханданович почав працювати скаутом в Інтері

Легенда клубу продовжить співпрацю з нерадзурі
Сьогодні 19:25 189 0
Ханданович почав працювати скаутом в Інтері
#Інтер

Джерело - Чемпіон.

Легендарний голкіпер міланського Інтера Самір Ханданович почав працювати клубним скаутом нерадзурі. 

Про це повідомляє Сalciomercato.

Колишній голкіпер буде спеціалізуватися на пошуку воротарів та незабаром вирушить в тур по Європі.

39-річний словенський гравець повісив рукавиці на цвях цього літа, після завершення контракту. До Інтеру він приєднався у 2012 році, перейшовши з Удінезе за 15 млн євро. Ханданович провів у клубі 11 років.

Також у плани Саміра входить навчання тренерського ремесла, тому під час подорожі Європою він планує спілкуватися з наставниками інших команд.

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