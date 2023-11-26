Головне
Зоря знову поступилась Маккабі у Лізі конференцій
Вчора 19:25 735
Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах
Сьогодні 12:42 118
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:45 183
Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 08:36 382
Арсенал із Зінченком переграв Брентфорд Ярмолюка, Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком: результати 13 туру АПЛ
Вчора 21:25 1925
Ворскла зіграла внічию з ЛНЗ у 15 турі УПЛ
Вчора 18:55 392
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Вчора 17:48 6795
Маккабі - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій
Вчора 17:29 2786
Україна стала восьмою у змішаній естафеті на Кубку світу в Естерсунді
Вчора 17:11 976
Верес у неймовірному матчі дотиснув Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Вчора 16:58 620
Прямі трансляції

Довбик: Дніпру-1 буде тяжко взяти чемпіонство

Довбик розповів про фаворитів сезону в УПЛ
Сьогодні 10:53 260 0
Довбик: Дніпру-1 буде тяжко взяти чемпіонство
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зможе поборотися з Шахтарем за чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів колишній нападник дніпрян Артем Довбик.

  Довбик: Якщо Голанда продадуть, то будуть якісь думки щодо Сіті

"Думаю, боротися вони будуть, а от чи візьмуть чемпіонство... Думаю, буде тяжко, тому що ми знаємо, як Шахтар кінцівку видає, в принципі, завжди стабільно. Тому я думаю, що чемпіонство буде тяжко взяти, але поборотися, думаю, вони зможуть", - сказав Довбик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83167
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 6795
Арсенал із Зінченком переграв Брентфорд Ярмолюка, Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком: результати 13 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Брентфорд Ярмолюка, Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком: результати 13 туру АПЛ 1925
Маккабі - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій Маккабі - Зоря - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій 2786
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола 4559
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді 1629
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83167
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116230 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25438
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37100
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 29021
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43237 1