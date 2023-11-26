Довбик: Дніпру-1 буде тяжко взяти чемпіонство

Дніпро-1 зможе поборотися з Шахтарем за чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів колишній нападник дніпрян Артем Довбик.

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"Думаю, боротися вони будуть, а от чи візьмуть чемпіонство... Думаю, буде тяжко, тому що ми знаємо, як Шахтар кінцівку видає, в принципі, завжди стабільно. Тому я думаю, що чемпіонство буде тяжко взяти, але поборотися, думаю, вони зможуть", - сказав Довбик.