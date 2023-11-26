Ліон поступився Ліллю: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 13-го туру французької Ліги 1 відбулися 6 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
13 тур, 26 листопада
Ніцца - Тулуза 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 54 Моффі
Лор'ян - Мец 2:3 (2:1)
Голи: 0:1 - 1 Сабалі, 1:1 - 7 Февр, 2:1 - 22 Круопі, 2:2 - 65 Траоре, 2:3 - 83 Джалов
Монпельє - Брест 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Естеве (авт), 1:1 - 51 Саваньє, 1:2 - 64 Перейра, 1:3 - 90+3 Думбія
Нант - Гавр 0:0
Ренн - Реймс 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Гуірі, 1:1 - 45+1 Діакіте, 2:1 - 46 Буріжо, 3:1 - 66 Теат
Ліон - Лілль 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 27 Девід, 0:2 - 32 Сантос
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!