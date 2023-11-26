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Ліон поступився Ліллю: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 13-го туру Ліги 1 на 26 листопада
Вчора 23:38 498 0
Ліон поступився Ліллю: результати матчів Ліги 1
#Брест, #Монпельє, #Нант, #Ніцца, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У межах 13-го туру французької Ліги 1 відбулися 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
13 тур, 26 листопада

Ніцца - Тулуза 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Моффі

Лор'ян - Мец 2:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 1 Сабалі, 1:1 - 7 Февр, 2:1 - 22 Круопі, 2:2 - 65 Траоре, 2:3 - 83 Джалов

Монпельє - Брест 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Естеве (авт), 1:1 - 51 Саваньє, 1:2 - 64 Перейра, 1:3 - 90+3 Думбія

Нант - Гавр 0:0

Ренн - Реймс 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Гуірі, 1:1 - 45+1 Діакіте, 2:1 - 46 Буріжо, 3:1 - 66 Теат

Ліон - Лілль 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Девід, 0:2 - 32 Сантос

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