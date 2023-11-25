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Ворскла - ЛНЗ 0:0: огляд матчу

Ворскла - ЛНЗ 0:0: огляд матчу
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Ворскла - ЛНЗ 0:0: огляд матчу
#ЛНЗ Черкаси, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома зіграла внічию з черкаським ЛНЗ.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 25 листопада 

Ворскла - ЛНЗ 0:0

Попередження:Крупський, 52, Нестеренко, 89 - Шестаков, 58, Норенков, 60.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Корнієнко, Степанюк, Павлюк, Якубу (Юрченко, 74), Крупський, Нестеренко, Челядін, Кане, Феліпе (Павлюк, 87).

ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасіч, Олійник (Тищенко, 63), Норенков, Хобленко (Прядун, 87), Муравський, Рибалка, Ковальов, Стасюк.

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